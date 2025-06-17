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В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры

МВД Украины сообщило о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
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Efrem Lukatsky/AP

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве после взрывов в ночь на вторник.

По словам Клименко, были повреждены 27 объектов в Киеве в ночь на вторник, среди них есть объекты критической инфраструктуры.

Сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве в ночь на вторник в течение примерно девяти часов.

Telegram-канал «Реальный Киев» сообщал о пожарах в городе после ударов беспилотников «Герань». Значительное количество дронов типа «Герань» направляется к центру столицы Украины.

По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета. В некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электричеством.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее МО РФ сообщило об ударе по НПЗ на Украине.

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