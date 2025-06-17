На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье

Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в Киевской области и Запорожье
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска этой ночью нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, цель ударов достигнута — все назначенные объекты поражены.

Утром 17 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «массированном» ударе российской армии по территории республики «сотнями беспилотников и ракет».

По его словам, это делается намеренно во время проведения саммита «Большой семерки», чтобы «заставить лидеров G7 казаться слабыми».

По данным МВД Украины, в Киеве повреждены 27 объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Ранее Зеленский пообещал «надлежащий ответ» за массированный удар ВС РФ по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами