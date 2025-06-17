Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье

Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удары по объектам в Киевской области и Запорожье

Российские войска этой ночью нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, цель ударов достигнута — все назначенные объекты поражены.

Утром 17 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «массированном» ударе российской армии по территории республики «сотнями беспилотников и ракет».

По его словам, это делается намеренно во время проведения саммита «Большой семерки», чтобы «заставить лидеров G7 казаться слабыми».

По данным МВД Украины, в Киеве повреждены 27 объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Ранее Зеленский пообещал «надлежащий ответ» за массированный удар ВС РФ по Украине.