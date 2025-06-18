В ЦАХАЛ призвали жителей Тегерана к эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей 18-го округа Тегерана пройти в укрытия. Призыв на фарси был опубликован в социальных сетях израильской армии.

В ЦАХАЛ заявили, что в ближайшие часы в этом районе будут атакованы объекты военной инфраструктуры.

По данным иранского агентства Mehr, в настоящее время силы противовоздушной обороны Ирана отражают ракетную атаку над Тегераном. Одновременно вооруженные силы Ирана призвали эвакуироваться жителей района Невер-Цедек в Тель-Авиве из-за предстоящих ударов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

Ранее в Иране анонсировали запоминающийся сюрприз для всего мира.