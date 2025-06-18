В Иране анонсировали запоминающийся для всего мира сюрприз

Государственное телевидение Ирана заявило, что мир ждет запоминающийся «сюрприз». Соответствующее заявление приводят российские Telegram-каналы, в том числе «Военный обозреватель».
«Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века», — сказано в сообщении.
17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что исламская республика атакует Израиль с применением нового вооружения. По его словам, атаки с применением нового и передового оружия уже начались, в ближайшие часы они усилятся.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.
Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.
Две страны продолжают атаковать друг друга.
Ранее разведка США оценила способность Ирана создать ядерное оружие.