В Иране анонсировали запоминающийся для всего мира сюрприз

Гостелевидение Ирана сделало анонс сюрприза, который мир запомнит на века

Государственное телевидение Ирана заявило, что мир ждет запоминающийся «сюрприз». Соответствующее заявление приводят российские Telegram-каналы, в том числе «Военный обозреватель».

«Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века», — сказано в сообщении.

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что исламская республика атакует Израиль с применением нового вооружения. По его словам, атаки с применением нового и передового оружия уже начались, в ближайшие часы они усилятся.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее разведка США оценила способность Ирана создать ядерное оружие.