В Иране сообщили о сбитом самолете Израиля

Силы ПВО Ирана сбили истребитель Армии обороны Израиля на юго-западе страны. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

По данным иранской стороны, самолет был сбит над провинцией Чехармехаль и Бахтиария. Пилоту воздушного судна удалось катапультироваться. Сейчас его ищут, чтобы взять в плен.

По данным Тегерана, это уже второй сбитый после 13 июня израильский истребитель. При этом предыдущие сообщения — об уничтоженном F-35 и взятой в плен израильской летчице — в Западном Иерусалиме опровергли. Всего же, как заявляют в Иране, за пять лет силы ПВО страны сбили пять израильских военных самолетов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на востоке Ирана.