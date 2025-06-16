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В Иране заявили о четвертом сбитом истребителе F-35

Tasnim: силы ПВО Ирана сбили четвертый израильский истребитель F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожили израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным иранской стороны, это уже четвертый сбитый F-35 с начала конфликта.

Утром 14 июня госагентство Mehr опубликовало фотографию якобы обломков израильского истребителя F-35 американского производства, который, по заявлению властей Ирана, был сбит 13 июня. На снимке можно увидеть фюзеляж и тлеющее сопло истребителя.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали мирные жители. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о пленении сбитого израильского летчика.

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