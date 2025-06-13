В Иране заявили о взятой в плен израильской женщине-пилоте

Иранские военные утверждают, что сбили два израильских истребителя F-35, используя систему противовоздушной обороны (ПВО), а также взяли в плен пилота одного из сбитых самолетов, оказавшегося женщиной. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Силы ПВО уничтожили два израильских истребителя F-35 и большое количество беспилотников», — говорится в сообщении агентства.

При этом в израильской армии опровергли информацию о сбитом над Ираном истребителе и захваченном в плен пилоте.

13 июня около 200 израильских истребителей нанесли удары по более чем 100 целям в Иране, включая командные пункты высокопоставленных военных. В результате атаки, как утверждается, были ликвидированы начальник генерального штаба иранской армии Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о новых ударах по целям в Иране.