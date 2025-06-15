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Израиль нанес самый дальний удар с начала операции против Ирана

ЦАХАЛ: Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на востоке Ирана

Израиль атаковал самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на востоке Ирана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«На расстоянии около 2300 км ВВС недавно атаковали иранский дозаправочный самолет в аэропорту Мешхед на востоке Ирана. Военно-воздушные силы работают над достижением превосходства в воздухе по всему Ирану», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Там подчеркнули, что это был самый дальний удар с момента начала операции.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Восстающий лев». Ее целями стали ядерные и военные объекты. После этого последовала ответная атака со стороны Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в планы Ирана входила не только разработка ядерного оружия, но и передача его союзникам на Ближнем Востоке.

Накануне министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Тегеран «сгорит», если Иран продолжит обстреливать Израиль.

Ранее Трамп заявил, что США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт.

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