Церковь Армении требует прекратить преследование в адрес Карапетяна

Армянская церковь призвала власти страны прекратить преследование миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Только что стало известно, что сразу после выражения поддержки Армянской церкви правоохранительные органы предприняли попытку арестовать Самвела Карапетяна, и в данный момент проводится обыск в его доме. Мы решительно осуждаем преследование по очевидным политическим мотивам. Призываем власти Армении немедленно прекратить незаконные действия», — указано в сообщении пресс-службы.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг мецената Самвела Карапетяна в Армении.

В МВД Армении опровергли задержание российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Ранее брат предпринимателя заявил, что Самвел Карапетян все еще дома.