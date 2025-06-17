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СМИ: Израиль скоро увидит неожиданные «козыри» Ирана

РИА Новости: у Ирана есть козыри, неожиданные для Израиля
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы Ирана имеют «козыри в рукаве», которые удивят Израиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в иранских силовых структурах.

«У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что Тегеран, согласно оценкам военного командования, продолжает наносить «болезненные удары» Израилю.

Незадолго до этого начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что Тегеран еще не проводил серьезных операций против Израиля и вскоре последуют «карательные операции». Он рекомендовал жителям Хайфы и Тель-Авива покинуть эти города «ради спасения своих жизней».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.

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