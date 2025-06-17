Иран нанес удар по израильским авиабазам

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазам на территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
В публикации отмечается, что целью масштабной ракетной операции стали израильские авиабазы, с которых взлетают самолеты для атак Ирана.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.
Ранее Китай обвинил Трампа в «подливании масла» в огонь конфликта Израиля и Ирана.