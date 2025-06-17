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ВСУ обстреляли село в Курской области

Хинштейн: в Курской области из-за обстрела ВСУ погибли два человека
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Anatolii Stepanov/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли село Званное Глушковского района в Курской области, два человека погибли. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Несовместимые с жизнью травмы получили 59-летняя женщина и 69-летний мужчина, отметил он.

Кроме того, в результате атаки различные повреждения получили четыре частных дома и Званновская школа, добавил Хинштейн.

Незадолго до этого стало известно, что главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, раненого в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, выписали из больницы. По его словам, проведенная после полученных травм операция прошла успешно.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара украинского беспилотника по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, глава Беловского района успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки.

Ранее появились кадры с последствиями ночных ударов ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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