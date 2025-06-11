Появились кадры с последствиями ночных ударов ВСУ в Курской области

В Курской области при обстреле ВСУ получили повреждения два ФАП

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) оказались повреждены в результате очередного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что ФАП в Льговской и Рыльской Центральных районных больницах получили повреждения в результате атаки ВСУ минувшей ночью. Кадры с последствиями этих ударов Письменная опубликовала в сети.

Врио министра здравоохранения рассказала, что у одного ФАП оказались повреждены окна и крыша, у другого — выбиты окна. На снимках можно увидеть осколки от разбитых окон на полу.

По словам Письменной, обошлось без пострадавших. Сейчас на местах происшествий проводится разминирование.

«Держим ситуацию на контроле. Как только позволит обстановка приступим к восстановлению», — написала она.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе.

В результате пострадал мужчина. Хинштейн рассказал, что его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга, акубаротравмой, слепыми осколочными ранениями головы, шеи, груди, рук и ног.

Ранее очевидцы засняли мощный взрыв в Курской области.