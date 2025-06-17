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Иран раскрыл потери Израиля после атаки по зданию «Моссада»

Tasnim: при ракетном ударе Ирана погибли офицеры израильской разведки

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана нанес удар по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля «Моссад», в ходе которого было ликвидировано значительное число высокопоставленных офицеров. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что удар был нанесен по разведывательным центрам «Моссада» к северу от Тель-Авива при помощи новой ракеты.

Агентство утверждает, что израильская сторона ввела жесткую цензуру на публикацию новостей о потерях среди военных, офицеров и командиров разведки.

До этого стало известно, что иранская армия нанесла ракетный удар по штаб-квартире разведывательной службы Израиля «Моссад» недалеко от Тель-Авива.

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари заявил, что Иран атакует еврейское государство с применением нового вооружения.

Кроме того, он рассказал об уничтожении «стратегических позиций» Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

Ранее Трамп предостерег Иран от ударов по объектам США на Ближнем Востоке.

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