Иран обстрелял штаб-квартиру «Моссада»

Иранская армия нанесла ракетный удар по штаб-квартире разведывательной службы Израиля «Моссад» недалеко от Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает РИА Новости.

«Здание «Моссада» в городе Герцлия подверглось ракетному обстрелу», — говорится в сообщении.

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари заявил, что Иран атакует Израиль с применением нового вооружения.

По его словам, в ближайшие часы эти атаки усилятся.

Он также сообщил, что в течение последнего дня различного рода беспилотники уничтожили стратегические позиции Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

До этого Израиль заявил о ликвидации нового начальника генштаба войск Ирана, генерала КСИР Али Шадмани.

Ранее в Иране обнаружили мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе.