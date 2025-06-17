В Израиле погибли более 20 человек из-за обстрелов со стороны Ирана

В Израиле за время эскалации с Ираном погибли 24 человека

В Израиле за время эскалации с Ираном в результате обстрелов погибли 24 человека. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли», — говорится в публикации.

Кроме того, 647 человек получили ранения.

С момента начала операции по территории Израиля было выпущено около 400 ракет и сотни беспилотных летательных аппаратов, добавил Гендельман.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана.