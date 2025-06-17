В офисе Нетаньяху назвали число выпущенных по Израилю ракет

Офис Нетаньяху: Иран с начала эскалации выпустил по Израилю около 400 ракет

Иран с начала эскалации выпустил по Израилю около 400 ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

По его информации, по Израилю также выпущены сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи могла бы положить конец конфликту между странами. Входит ли это в планы Израиля, он не сообщил.

Ранее в Минобороны Ирана заявили, что Израиль не выдержит долгой войны.