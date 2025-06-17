Почти 650 человек пострадали в Израиле из-за обстрелов со стороны Ирана

В Израиле пострадали почти 650 человек из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана

На территории Израиля в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана, начавшихся в ночь на 13 июня, пострадали почти 650 человек. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Более 647 человек получили ранения: 10 — в тяжелом состоянии, 37 — средней тяжести, свыше 600 — с легкими травмами», — говорится в публикации.

Были зафиксированы удары в примерно 35 различных локациях, добавил Гендельман.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.