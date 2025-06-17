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В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах

Шойгу: в РФ и КНДР откроют мемориалы в память о павших северокорейских бойцах
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Алексей Никольский/РИА Новости

В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, павших при освобождении территории России. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он уточнил, что решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях, принято главами двух государств.

«В конкретном плане речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России», — сказал Шойгу.

Утром 17 июня стало известно о прибытии секретаря Совбеза в Северную Корею по поручению президента РФ Владимира Путина. Позже в Пхеньяне начались переговоры Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Политический обозреватель Андрей Пинчук назвал возможной целью визита секретаря Совбеза обсуждение военно-технического сотрудничества.

Ранее Шойгу высказался о национальных ценностях России.

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