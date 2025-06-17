В МО Ирана заявили, что Израиль не выдержит долгой войны

Израиль не выдержит долгой войны с Ираном. Об этом заявили в Минобороны Исламской Республики, передает SNN.

«Хотя мы понесли небольшой урон, сионистский враг <…> со стратегическими точками зрения неспособен сопротивляться и выдержать длительную войну. Этот режим, этот сионистский враг будет побежден. Хребет сионистского режима будет сломлен», — сказали в ведомстве.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не обращался к Ирану с предложением провести переговоры. Глава Белого дома отметил, что Иран должен был принять предложение США по ядерной сделке, поскольку это «спасло бы много жизней».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.