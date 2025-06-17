Трамп высказался о возможных переговорах с Ираном

Трамп: США не обращались к Ирану с предложением провести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обращался к Ирану с предложением провести переговоры. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я никоим образом не обращался к Ирану с предложением о мирных переговорах», — говорится в публикации.

Глава Белого дома отметил, что Иран должен был принять предложение США по ядерной сделке, поскольку это «спасло бы много жизней».

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.