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В ДНР рассказали подробности ракетного удара по Донецку

Пушилин: ВСУ атаковали Донецк осколочными ракетами к РСЗО HIMARS
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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

В утренний час пик украинские войска атаковали спальные кварталы Ленинского района Донецка осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS, в результате чего как минимум 14 мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент известно о 14 пострадавших среди гражданских с ранениями различной степени тяжести, из которых 11 — мужчины, три — женщины.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация продолжает поступать», — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что в результате атаки полностью разрушен жилой дом, повреждены коммунальные предприятия и автотранспорт.

Утром 17 июня стало известно, что в Донецке прогремели как минимум 10 мощных взрывов. В городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя Следственного комитета России, что ВСУ вели огонь по Донецку, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствовали обнаруженные фрагменты осколков от снарядов.

Ранее ВСУ атаковали храм в Донецке с помощью ударного дрона.

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