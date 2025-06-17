В Иране заявили об ударе по логистическому центру военной разведки Израиля

Военная база Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Глилот в пригороде Тель-Авива поражена ракетным ударом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

Уточняется, что был атакован важный логистический центр израильской военной разведки.

До этого стало известно, что иранская армия нанесла ракетный удар по штаб-квартире разведывательной службы Израиля «Моссад» недалеко от Тель-Авива.

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари заявил, что Иран атакует еврейское государство с применением нового вооружения.

Кроме того, он рассказал об уничтожении «стратегических позиций» Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

Ранее Трамп предостерег Иран от ударов по объектам США на Ближнем Востоке.