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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погибла супружеская пара

Глава ДНР Пушилин: в Макеевке при ракетном обстреле ВСУ погибли супруги
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Антон Ваганов/Reuters

Два человека погибли в результате атаки украинских войск на город Макеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Горняцкому району Макеевки. Украинские бойцы применили комплексы HIMARS и шрапнельные ракеты М30А1.

«Погибла супружеская пара — мужчина 1977 года рождения и женщина 1980 года рождения, которые в момент удара передвигались по объездной дороге в Горняцком районе», — говорится в заявлении.

В связи с произошедшим Пушилин выразил соболезнования родным и близким жертв.

9 июня мэр города Горловки, расположенного в ДНР, Иван Приходько сообщил об атаке украинского беспилотника на населенный пункт. ВСУ с помощью дрона сбросили на Горловку взрывоопасный предмет, в результате чего пострадал один мирный житель. В каком состоянии он находился, глава города не уточнил.

За день до этого в Горловке после атаки украинского беспилотника загорелись хозяйственные постройки, которые находились около жилых массивов. По данным МЧС РФ, огонь уничтожил пять строений и 96 квадратных метров кровли.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.

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