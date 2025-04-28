«Легкие поражены»: Алаудинов рассказал о состоянии бойцов после операции в газовой трубе

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большинство бойцов группы «Аида», которые участвовали о операции «Поток», все еще находится в госпитале. По его словам, время, проведенное в трубе, оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Ранее медики сообщали, что военнослужащие поступали в больницу с симптомами неспецифического воспаления легких из-за того, что им приходилось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией.

Большая часть военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению курской Суджи, продолжает проходить лечение из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены», — пояснил он, отметив, что некоторые бойцы уже вернулись в строй.

Алаудинов добавил, что у подразделения есть возможность дать пострадавшим военным полноценно вылечиться, и выразил надежду, что лечение скоро даст результаты.

«Мы пытаемся всячески способствовать их восстановлению. Даст Бог, в скором времени они все станут в строй», — заключил командир спецназа «Ахмат».

Военкор Роман Алехин рассказал aif.ru, что у многих пострадавших бойцов остается кашель.

«Я, допустим, в трубе не был, но до сих пор хожу целый день откашливаюсь. Разговаривал со своими товарищами — у них то же самое», — сказал Алехин.

Он подтвердил, что многие бойцы «Ахмата» вернулись в строй:

«Они уже гоняют противника. И не последнюю роль сыграли в изгнании ВСУ из Белгородской области, из Демидовки. Да, кашляют по чуть-чуть, но уже практически все работают на передовой».

Операция «Поток»

Ключевой задачей операции «Поток» в Курской области стали создание плацдарма в Судже и лишение ВСУ подкрепления и путей для эвакуации. В операции приняли участие более 800 российских военнослужащих и добровольцев — военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток». Они проползли по подземному газопроводу на участке Уренгой — Помары — Ужгород, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли удар по украинской армии. Уже к 9 марту им удалось полностью взять под контроль промзону города.

Как рассказал позже врио главы региона Александр Хинштейн, в трубе военнослужащие провели шесть дней, им «не хватало кислорода, воды, но хватило сил и воли».

В трубопроводе военные не могли встать в полный рост и испытывали трудности с дыханием. Один из участников операции сообщил, что передвигаться бойцам приходилось группами по пять человек с дистанцией не менее десяти метров.

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«Когда останавливались, они расходились каждый друг от друга на два метра <...>. Мы объясняли им, что надо через каждые два метра держать дистанцию, чтобы было легче дышать», — отметил он.

Также военнослужащие проделывали в трубе небольшие отверстия, чтобы через них поступал воздух.

Последствия для организма

По словам медика передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным «Совесть», из-за нехватки кислорода участники операции заражались в трубе горной болезнью. Кроме того, как отмечал военный токсиколог Александр Эдигер, опасность представляли и токсичные испарения со стенок трубы. В госпитале спецназа уточнили, что военнослужащим приходилось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией. Из-за этого многие бойцы попали в больницу с симптомами неспецифического воспаления легких.

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Сами участники операции также рассказывали, что за время перемещения по газопроводу каждый из них похудел минимум на 10 кг. По воспоминаниям одного из военнослужащих, к моменту выхода из трубы солдаты были «изможденные, без еды, без воды».