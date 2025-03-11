RT рассказал детали операции с заходом через газовую трубу в Суджу

RT: операция «Поток» по проникновению в Суджу по трубе началась 8 марта

Операция «Поток» группировки «Север» по проникновению через трубу газопровода в Суджу Курской области российских бойцов началась 8 марта. Как сообщает RT, на видео бойцы поздравили россиянок с праздником прямо из трубы.

Бойцы прошли 15 км внутри трубопровода и прорвались в глубокий тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Три недели они готовились к операции: очистили трубу от остатков газа, закачали кислород и оборудовали выходы на поверхность.

В операции участвовали военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.