Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов рассказал о возвращении в строй участников операции «Поток»

Алаудинов: большинство участников операции «Поток» вернулись в строй
close
Кадр из видео/RT на русском/Rutube

Большинство российских бойцов, принимавших участие в операции «Поток» по освобождению захваченной ВСУ Суджи в Курской области, вернулись к выполнению своих воинских обязанностей. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, часть военнослужащих по-прежнему остается в госпиталях из-за очень специфического отравления организма.

«Потому что длительный срок, шесть суток, находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ. И за счет химических брожений получилось так, что эти бойцы получили разной степени тяжести отравления», — уточнил Алаудинов.

В начале марта российские войска провели операцию «Поток», которая позволила освободить город Суджа и практически всю часть Курской области, захваченную ВСУ.

По данным WSJ, ее результаты вызвали панику в рядах украинских боевиков, а некоторые полевые командиры дали приказ отступать.

Ранее в госпитале «Ахмата» разработали уникальный метод восстановления бойцов операции «Поток».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами