Алаудинов рассказал о возвращении в строй участников операции «Поток»

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Большинство российских бойцов, принимавших участие в операции «Поток» по освобождению захваченной ВСУ Суджи в Курской области, вернулись к выполнению своих воинских обязанностей. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, часть военнослужащих по-прежнему остается в госпиталях из-за очень специфического отравления организма.

«Потому что длительный срок, шесть суток, находились внутри этой трубы, в которой ранее был газ. И за счет химических брожений получилось так, что эти бойцы получили разной степени тяжести отравления», — уточнил Алаудинов.

В начале марта российские войска провели операцию «Поток», которая позволила освободить город Суджа и практически всю часть Курской области, захваченную ВСУ.

По данным WSJ, ее результаты вызвали панику в рядах украинских боевиков, а некоторые полевые командиры дали приказ отступать.

Ранее в госпитале «Ахмата» разработали уникальный метод восстановления бойцов операции «Поток».