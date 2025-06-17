Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили за сутки 104 беспилотника самолетного типа. В оборонном ведомстве добавили, что также были перехвачены шесть американских управляемых авиабомб JDAM.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы ПВО с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане.