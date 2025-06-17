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ВСУ несколько часов атаковали Тамбовскую область

ВСУ атаковали Тамбовскую область на протяжении двух часов
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Reuters

Вооруженные силы Украины на протяжении двух часов атаковали Тамбовскую область. Момент ликвидации одного из вражеских беспилотников попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Shot.

Сообщается, что серия из примерно десяти взрывов сотрясла окрестности Котовска и пригородные районы Тамбова после 1:40 ночи. Предшествовал этому гул пролетающего беспилотника, застигший жителей области врасплох в ночной тишине.

Жители города Ельца в Липецкой области сообщил о массированной атаке вражеских беспилотников, предположительно со стороны ВСУ. По словам местных жителей, начиная с 23:50 в городе несколько раз включалась сирена воздушной тревоги, а в небе слышны характерные звуки, указывающие на пролет беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Ельце представителей бизнеса привлекли к восстановлению домов, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее аэропорт Тамбова приостановил работу.

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