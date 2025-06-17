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В Тверской области уничтожено восемь украинских беспилотников

Губернатор Руденя: системы ПВО уничтожили пять БПЛА над Тверью
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«В районе Твери ПВО Минобороны уничтожено пять БПЛА», — сказал глава области.

Губернатор добавил, что в районе Конаковского округа также были сбиты еще три беспилотника. Руденя отметил, что в результате атаки, мирные жители не пострадали, все оперативные находятся на месте падения обломков.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву.

В свою очередь жители города Ельца в Липецкой области сообщили о массированной атаке украинских беспилотников. Начиная с 23:50 в городе несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги, а в небе были слышны пролета беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько часов атаковали Тамбовскую область.

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