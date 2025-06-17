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Липецкую область атакуют беспилотники

ВСУ начали атаковать Липецкую область с помощью дронов
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Жители города Ельца в Липецкой области сообщают о массированной атаке вражеских беспилотников, предположительно со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, начиная с 23:50 в городе несколько раз включалась сирена воздушной тревоги, а в небе слышны характерные звуки, указывающие на пролет беспилотных летательных аппаратов.

Информации о работе систем ПВО или взрывах пока не поступало.

До этого губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что в Ельце и Елецком районе была объявлена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами.

«Внимание! Зафиксирована угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района», — говорится в сообщении главы региона.

До этого в Ельце представителей бизнеса привлекли к восстановлению домов, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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