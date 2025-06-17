«Милитарист» сообщил, что ВВС Великобритании обеспечивают дозаправку самолетов Израиля

Самолет-заправщик Airbus Voyager KC2, который используется ВВС Великобритании, осуществляет дозаправку ударных самолетов Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Милитарист», ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что британские военнослужащие применяют этот тип воздушных судов для дозаправки в воздухе и стратегических воздушных перевозок.

До этого США подтвердили, что помогают Израилю отражать удары Ирана.

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в ООН назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.