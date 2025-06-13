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В США подтвердили, что помогают Израилю отражать удары Ирана

РИА Новости: США помогают Израилю отражать иранские удары
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Vahid Salemi/AP

США подтвердили, что помогают Израилю отражать удары Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

«Я готов подтвердить, что США помогают сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — поделился собеседник агентства.

При этом он не стал раскрывать подробности участия американских военных в операции.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев восстать против правительства своей страны.

По словам главы израильского кабмина, «исламский режим угнетает иранцев почти 50 лет» и «угрожает уничтожить» Израиль.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

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