Нетаньяху рассказал, какие цели Израиль преследует в Иране

Нетаньяху заявил, что Израиль преследует в Иране три цели

У Израиля в Иране есть три цели, в числе которых уничтожение ядерной и ракетной программ. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация «оси террора» Ирана», — сообщил Нетаньяху.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных.

По мнению президента США Дональда Трампа, побеждающей стороной в этом военном конфликте является Израиль.

Американский лидер также заявил, что США в контексте эскалации на Ближнем Востоке находятся на стороне Израиля, который «сейчас в хорошем положении».

Несмотря на это, глава Белого дома призвал конфликтующие стороны заключить соглашение. Он выразил надежду, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир.

Ранее Нетаньяху назвал возможный результат операции Израиля против Ирана.