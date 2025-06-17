Военблогер раскрыл, как Нетаньяху дискредитировал себя словами о терроризме

Рожин: слова Нетаньяху 40-летней давности свидетельствуют против него самого

Военблогер Борис Рожин обратил внимание, как в 1986 году премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху говорил о терроризме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он привел выдержку из интервью главы израильского правительства, которое тот дал американскому каналу PBS в 1986 году. Тогда Нетаньяху сказал, что считает терроризм спланированной и преднамеренной атакой, которая включает в себя ранения или запугивание мирных граждан ради достижения политических целей.

«Слова Нетаньяху 40-летней давности сегодня свидетельствуют против него самого», — отметил Рожин.

16 июня стало известно, что израильские власти не исключают попытки ликвидировать лидера исламской республики Хаменеи. По мнению премьер-министра, это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Также Нетаньяху заявил, что у Израиля в Иране есть три цели, в числе которых уничтожение ядерной и ракетной программ.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».