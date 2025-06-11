Зеленский призвал «не бояться» давить на Россию

Зеленский призвал США и союзников не бояться давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников не бояться увеличивать давление на Россию и не откладывать «новые решения». Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя последние удары ВС РФ.

По его словам, Россия «заслуживает увеличения давления» и своими действиями якобы показывает, что «давления мало».

«И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира», — написал Зеленский.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия еще в полной мере не ответила Украине за диверсии и атаки на свои регионы.

Парламентарий подчеркнул, что Россия может сделать так, что Украина перестанет существовать. Он призвал власти республики ждать, когда и в каком месте ВС РФ нанесут ответный удар. Этот вопрос находится в прерогативе верховного главнокомандующего Владимира Путина, уточнил Колесник.

Ранее СМИ заявили о «затруднительном положении» Украины после одного действия ВС РФ.