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Беспилотник сбили в Курской области

В Курской области силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении остекления в двух многоквартирных домах в Орле при падении обломков и боевых частей дронов. Всего в регионе за ночь сбили и перехватили 11 украинских беспилотников.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту атаки украинских беспилотников на промышленную территорию в Елабужском районе в Республике Татарстан.

Ранее экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке беспилотников в Татарстане.

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