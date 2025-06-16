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Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке беспилотников в Татарстане

РИА Новости: при атаке БПЛА ВСУ в Татарстане пострадали трое детей и 13 взрослых
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Shutterstock

Трое детей и 13 взрослых пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Татарстана. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — рассказал собеседник агентства.

Сведений о состоянии пострадавших не приводится.

До этого прокуратура Татарстана сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА.

Днем 15 июня жители Елабуги сообщили, что слышали звуки взрывов в небе. В регионе работала система противовоздушной обороны.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подверглась налету вражеских дронов. Он сообщил, что результате атаки два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, пострадали еще 12 граждан. Следственный комитет России возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.

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