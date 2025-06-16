Российские военные зашли в Днепроптеровскую область Украины

Пушилин: ВС РФ зашли в Днепропетровскую область на нескольких участках

Российские военные зашли в Днепропетровскую область на нескольких участках. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью «России 24».

«На нескольких участках уже наши подразделения вышли на территорию Днепропетровской области», — поделился глава региона.

Он уточнил, что российские военные создают необходимый плацдарм для более выгодного охвата и взятия под контроль населенного пункта Красноармейск.

Кроме того, на Константиновском направлении ВС РФ перерезали логистические цепочки украинской армии.

До этого замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек» рассказал, что украинский фронт «посыпался» на 40 км на Донецком направлении на фоне взятия под контроль населенного пункта Ульяновка российскими войсками.

Также глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) шахту Новодзержинская.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям.