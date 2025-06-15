ВС РФ заняли шахту Новодзержинская в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) шахту Новодзержинская.

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская», — рассказал он.

По его словам, здесь российские подразделения не останавливаются и продолжают движение.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград. По словам источника агентства ТАСС, в результате логистика украинских войск в Красноармейске была нарушена. Кроме того, в силовых структурах рассказали, что взятая под огневой контроль трасса простреливается из тяжелого вооружения. Также у военных ВС РФ есть возможность наносить удары с помощью беспилотников.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям.