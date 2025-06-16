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Российский военный сообщил об обрушении фронта ВСУ на протяжении 40 км

РИА Новости: фронт ВСУ «посыпался» на 40 километрах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек» рассказал РИА Новости, что украинский фронт «посыпался» на 40 км на Донецком направлении на фоне взятия под контроль населенного пункта Ульяновка российскими войсками.

«Лек» также выразил надежду на скорое взятие Краматорска.

«Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север», — пояснил военный.

Он уточнил, что в освобождении Малиновки участвовали мотогруппы и одна группа военных на гусеничной технике. Поселок имеет одну длинную улицу протяженностью 8 км, однако ВСУ разместили позиции в лесополосах около единственного въезда в населенный пункт, а также выстроили огневые точки у каждого дома.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) шахту Новодзержинская.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям.

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