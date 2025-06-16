Губернатор Воронежской области рассказал об атаке беспилотника на регион

Губернатор Гусев: при атаке беспилотника в Воронежской области никто не пострадал

Этой ночью дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник на подлете к Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших и повреждений на земле нет, однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Этой ночью вражеские беспилотники попытались атаковать лишь два российских региона. Помимо Воронежской, еще 11 дронов уничтожили в Орловской области, сообщало Минобороны.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее немецкая группа Boney M выступила в орловской деревне на фоне атаки дронов.