В Израиле заявили о новой ракетной атаке со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана. Об этом сообщила армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей. В ЦАХАЛ призвали жителей Израиля укрыться в защищенных помещениях.

По данным Telegram-канала SHOT, на электростанции в израильском городе Хайфа произошел пожар после взрыва. Предположительно, туда прилетела иранская ракета. Другая ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спрятался в израильском бункере из-за атаки Ирана.