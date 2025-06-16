Моргенштерн спрятался в израильском бункере из-за атаки Ирана

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спрятался в израильском бункере из-за ударов Ирана по Израилю. Соответствующее видео он выложил в своем Telegram-канале.

На записи слышны громкие взрывы.

«Нормально», — сказал исполнитель, комментируя происходящее.

Он не уточнил, из какого города записано видео.

До этого Моргенштерн рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провел в реабилитационной клинике пять месяцев, хотя изначально собирался «сделать детокс» и прийти в норму всего за месяц. Однако теперь он рад, что курс лечения оказался продолжительным.

Музыкант подчеркнул, что он не просто бросил пить, а «начал жить», не просто пришел в норму, а «пришел к себе». Моргенштерн отметил, что пять месяцев — «это не срок, а маленький шаг, но самый большой и важный».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее сообщалось, что контент Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Моргенштерна оплачивала украино-израильская компания.