На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн спрятался в израильском бункере из-за атаки Ирана

Рэпер Моргенштерн спрятался в израильском бункере из-за ударов Ирана
close
MORGENSHTERN/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спрятался в израильском бункере из-за ударов Ирана по Израилю. Соответствующее видео он выложил в своем Telegram-канале.

На записи слышны громкие взрывы.

«Нормально», — сказал исполнитель, комментируя происходящее.

Он не уточнил, из какого города записано видео.

До этого Моргенштерн рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провел в реабилитационной клинике пять месяцев, хотя изначально собирался «сделать детокс» и прийти в норму всего за месяц. Однако теперь он рад, что курс лечения оказался продолжительным.

Музыкант подчеркнул, что он не просто бросил пить, а «начал жить», не просто пришел в норму, а «пришел к себе». Моргенштерн отметил, что пять месяцев — «это не срок, а маленький шаг, но самый большой и важный».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее сообщалось, что контент Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Моргенштерна оплачивала украино-израильская компания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами