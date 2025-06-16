Военкор назвал причины удара по зданию Boeing в Киеве

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале назвал причины удара, который на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли по зданию американской компании Boeing в Киеве.

Он обратил внимание на публикацию британской газеты Financial Times, в которой говорится, что здание Boeing в столице Украины было одной из целей, подвергшихся удару в ночь на 9 июня. В результате объект получил серьезные повреждения. Издание назвало удар преднамеренной атакой на компанию и задалось вопросами о намерениях России.

«Ответ, в общем-то, на поверхности. Летом прошлого года Boeing и украинский завод «Антонов» подписали предварительное соглашение о производстве беспилотников. Тогда американская компания взяла на себя инженерную поддержку, обучение сотрудников и логистику», — заявил военкор.

7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Китай больше не продает Украине дроны Mavic.