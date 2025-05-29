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Зеленский заявил, что Китай больше не продает Украине дроны Mavic

Зеленский: Китай прекратил продажу Киеву дронов Mavic, но продолжил поставки РФ
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Alina Smutko/Reuters

Китай перестал продавать Украине беспилотники Mavic, которые стали популярны на фронте, но продолжил поставки в Россию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На территории России есть производственные линии, где есть китайские представители», — сказал он.

Также Bloomberg написал со ссылкой на европейского чиновника, что Китай сократил поставки на Запад некоторых компонентов беспилотников, но при этом увеличил экспорт дронов в Россию.

13 мая компания DJI представила Mavic 4 Pro — флагманский беспилотник с расширенными возможностями съемки и интеллектуальной системой навигации. Дрон оснащен тремя камерами, включая основной сенсор с разрешением 100 Мп, способный снимать видео в 6K HDR при 60 кадрах в секунду. Две дополнительные камеры записывают видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду. Производитель заявляет, что Mavic 4 Pro способен преодолевать до 41 км на одном заряде, развивая скорость до 90 км/ч.

В конце февраля Ульяновское Симбирское конструкторское бюро «Пиранья» объявило о разработке и успешном тестировании многофункционального дрона-ретранслятора «Сова-13», позиционируемого как аналог популярного китайского беспилотника DJI Mavic.

Разработчики акцентируют внимание на повышенной «живучести» и надежности «Совы-13» в сравнении с Mavic. Указывается, что стоимость зарубежных дронов высока, а потери на передовой значительны. Новый отечественный дрон, по мнению компании, позволит повысить эффективность боевых действий за счет своей многофункциональности и устойчивости к потерям.

Ранее в США призвали пересмотреть траты на технику из-за российских дронов.

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