FT рассказал о повреждении офиса Boeing в Киеве при российском ударе

FT: офис Boeing в Киеве был поврежден при недавнем российском авиаударе

Здание, используемое американской авиакомпанией Boeing в Киеве, было серьезно повреждено в результате недавней крупномасштабной российской воздушной атаки. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников и фотографии с места.

Сотрудники Boeing, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты в Украине (ACC) заявили газете, что здание Boeing было одной из целей, подвергшихся удару в воскресенье вечером в ходе одной из самых интенсивных атак за весь конфликт.

На снимках, опубликованных государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и подтвержденных FT, видны серьезные повреждения здания и работа спасателей по тушению пожара внутри здания.

Заместитель генерального директора по работе Boeing на Украине Андрей Корягин рассказал газете, что, несмотря на ущерб, полученный при ударе, «никаких сбоев в работе компании» не произошло.

Как считает FT, удар по такой известной американской компании на украинской территории может разозлить президента США Дональда Трампа, который заявил, что все больше разочаровывается в Москве.

10 июня Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждал, что в Киеве под удар попало здание бывшего визового центра Великобритании.

Ранее ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке.