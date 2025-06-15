На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

FT рассказал о повреждении офиса Boeing в Киеве при российском ударе

FT: офис Boeing в Киеве был поврежден при недавнем российском авиаударе
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Здание, используемое американской авиакомпанией Boeing в Киеве, было серьезно повреждено в результате недавней крупномасштабной российской воздушной атаки. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на шесть источников и фотографии с места.

Сотрудники Boeing, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты в Украине (ACC) заявили газете, что здание Boeing было одной из целей, подвергшихся удару в воскресенье вечером в ходе одной из самых интенсивных атак за весь конфликт.

На снимках, опубликованных государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и подтвержденных FT, видны серьезные повреждения здания и работа спасателей по тушению пожара внутри здания.

Заместитель генерального директора по работе Boeing на Украине Андрей Корягин рассказал газете, что, несмотря на ущерб, полученный при ударе, «никаких сбоев в работе компании» не произошло.

Как считает FT, удар по такой известной американской компании на украинской территории может разозлить президента США Дональда Трампа, который заявил, что все больше разочаровывается в Москве.

10 июня Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждал, что в Киеве под удар попало здание бывшего визового центра Великобритании.

Ранее ВС РФ ударили по командному пункту морпехов ВСУ в Святогоровке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами