В Белгородской области уничтожили девять украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) поздно вечером 15 июня уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 21:40 до 22:10 мск.

15 июня глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 12 граждан. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Татарстан.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.