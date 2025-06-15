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В Белгородской области уничтожили девять украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над Белгородской областью
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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) поздно вечером 15 июня уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 21:40 до 22:10 мск.

15 июня глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 12 граждан. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Татарстан.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.

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