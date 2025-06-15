В Татарстане рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА

В Татарстане один пострадавший при атаке дрона остается в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при атаке беспилотника на Елабугу находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Татарстана.

В ведомстве добавили, что госпитализированы еще пять человек, среди них трое детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России будут проведены для выработки тактики лечения пострадавших при атаке украинского БПЛА в Елабуге», — заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Днем жители Елабуги рассказали о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в регионе работала система противовоздушной обороны. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП (контрольно-пропускного пункта) автомобильного завода в Елабужском районе. В результате два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме них, пострадали еще 12 граждан. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.