Украина подняла в воздух самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow

На всей контролируемой РФ территории Запорожской области объявлена авиационная ракетная бомбовая тревога. Об этом написал в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он призвал местных жителей в районах между городами Васильевкой и Пологами и южнее — до Мелитополя, Приморска и Бердянска быть особенно внимательными. По словам чиновника, в небе находятся самолеты — носители ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Татарстан подвергся налету вражеских дронов. По словам главы республики Рустама Минниханова, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.