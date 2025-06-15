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Украина подняла в воздух самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow

В Запорожской области объявлена авиационная ракетная бомбовая тревога
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На всей контролируемой РФ территории Запорожской области объявлена авиационная ракетная бомбовая тревога. Об этом написал в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он призвал местных жителей в районах между городами Васильевкой и Пологами и южнее — до Мелитополя, Приморска и Бердянска быть особенно внимательными. По словам чиновника, в небе находятся самолеты — носители ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Татарстан подвергся налету вражеских дронов. По словам главы республики Рустама Минниханова, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.

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